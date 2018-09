Gepostet am 10. August 2018

Gestern Abend hatte Samsung nach New York ins Barclays Center für ein grosses Auspacken eingeladen. Am zweiten “Unpacked”-Event dieses Jahr wurden das neue Galaxy Note9, eine neue Galaxy Watch sowie der Lautsprecher Galaxy Home vorgestellt.

Neben der Präsentation der einzelnen Produkte, zog sich noch ein anderes Thema durch die ganze Veranstaltung: Samsung liegt viel daran, für die Anwender das Benutzererlebnis zu verbessern – also die einzelnen Geräte und Services besser miteinander zu verbinden um ein durchgängiges Erlebnis zu schaffen. Konkret will Samsung sein eigenes Ökosystem stärken und setzt dabei auch auf Partner. Hier stellte Samsung die Zusammenarbeit mit dem Musikstreaming-Dienst Spotify vor. Der Dienst soll auf allen Samsung-Geräten verfügbar sein und wird auch in die Smart Home-Steuerung SmartThings integriert sowie in den Sprachassistenten Bixby.

Zusammen mit den bereits vorgestellten Tablets Galaxy Tab S4 und das Galaxy Tab A 10.5 startet Samsung also mit einer rundum erneuerten Produktpalette in den (mobilen) Herbst 2018.

Galaxy Note9

Das diesjährige Note9 kommt mit vielen Weiterentwicklungen daher. Samsung verspricht mehr Leistung beim Akku, der Performance und der Speichergrösse. Wie schon beim S9, hat Samsung auch beim Note9 den Fingerprintscanner auf der Rückseite nicht mehr neben der Kamera sondern darunter platziert.



Galaxy Note9. Quelle: Samsung

Die wichtigsten technischen Spezifikationen sehen wie folgt aus:

Display: 6,4 Zoll Quad HD+ Super AMOLED, 2960 x 1440 (516 ppi)

Grösse: 161,9 x 76,4 x 8,8 mm

Gewicht: 201 g (S Pen: 3,1 g)

Akku: 4.000 mAh, Schnellladefunktion (QC2.0, AFC), kabelloses Schnellladen (WPC and PMA)

Hauptkamera: Dual Kamera mit Dual OIS (Optical Image Stabilisation) Weitwinkel / Tele, 12 Megapixel

Frontkamera: 8 Megapixel

Speicherkapazität: 128 GB / 512 GB (dazu microSD bis zu 512 GB)

Betriebssystem: Android 8.1 (Oreo)

Durch die umfassende Weiterentwicklung des Eingabestifts eröffnet der S Pen eine völlig neue Art, das Galaxy Note9 zu verwenden.



Galaxy Note9 mit S Pen. Quelle: Samsung

Erstmals mit Bluetooth-Low-Energy (BLE)-Unterstützung ist es beispielsweise möglich, per Klick ein Selfie zu machen, Fotos zu präsentieren oder eine Präsentation zu steuern. Noch in diesem Jahr sollen auch Software-Entwickler die neuen BLE-Funktionalitäten des S Pen in eigene Apps integrieren können.

Galaxy Watch

Es ist rund zwei Jahre her, dass Samsung eine neue Smartwatch präsentiert hat. Gestern wurde mit der Galaxy Watch ein neues Lineup vorgestellt. Die neue Watch gibt es in zwei Grössen (46 mm in Silber / 42 mm in Midnight Black oder Rose Gold). Das Bedienungskonzept mit der drehbaren Lünette führt Samsung weiter.



Galaxy Watch. Quelle: Samsung

Die neue Smartwatch bietet eine lange Akkulaufzeit, eigenständige LTE-Konnektivität sowie vielfältige Fitness- und Wellness-Funktionen. Nutzer können zwischen drei Modellen in Silver, Midnight Black und Rose Gold wählen. Dazu kommt eine grosse Auswahl von wechselbaren Armbändern.



Galaxy Watch 46 mm Silver. Quelle: Samsung

Die Galaxy Watch ist ebenfalls ins Galaxy-Ökosystems integriert: SmartThings, Samsung Health, Bixby, Spotify und weitere Dienste lassen sich von der Watch aus bedienen.

Smartspeaker Galaxy Home

Abgerundet wurde der Event mit der Ankündigung des Smartspeakers Galaxy Home. Ausgerüstet ist der Lautsprecher dem Sprachassistenten Bixby. Weitere Informationen sollen an der Samsung Developer Conference im November folgen.

Verfügbarkeit, Modelle, Preise

Das Galaxy Note9 ist in der Schweiz ab dem 24. August 2018 in den Farben Midnight Black und Lavender Purple sowie in Ocean Blue mit einem gold-gelben S Pen verfügbar. Vom 9. bis zum 23. August 2018 können Kunden das Samsung Galaxy Note9 vorbestellen. Wer dabei sein altes Smartphone eintauscht, erhält zusätzlich zur Rückkaufprämie des alten Smartphones CHF 100.00. Wer sein Galaxy Note9 noch vor dem 15.08.2018 bestellt, erhält dieses bis zu sieben Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart. Mehr Informationen gibt es unter dem Link www.preorder.samsung.ch. Die Preise liegen bei: 128 GB (CHF 1049.00 UVP) / 512 GB (CHF 1349.00 UVP).

Die Samsung Galaxy Watch mit Bluetooth-Funktion ist in der Schweiz ab dem 14. September 2018 in den Farben Silver, Midnight Black und Rose Gold verfügbar. Ab Mitte Oktober wird die Samsung Galaxy Watch in der Schweiz auch mit LTE-Funktion verfügbar sein. Die Preise beginnen bei CHF 329.00 (UVP, 42 mm Bluetooth-Modell).

