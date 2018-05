Gepostet am 14. Mai 2018

Gut gemachte Science-Fiction Serien haben es im Fernsehen offenbar nicht leicht. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der US-Sender Syfy seine Serie The Expanse nach der dritten Staffel nicht verlängern will.

Wir haben bisher zwar nur die ersten beiden Staffeln gesehen, sind aber von der Nachricht sehr enttäuscht. The Expanse gehört aktuell zu den wenigen Serien, welche die “Science-Fiction Fahne” hochhalten und mit guten Stories und Schauspielern, aber auch punkto Special Effects und Ausstattung überzeugen.



Shohreh Aghdashloo in The Expanse. Quelle: imdb.com

Zudem basiert die Serie auf der gleichnamigen Roman-Reihe des Autorenduos Daniel Abraham und Ty Frank, die unter dem Pseudonym „James S. A. Corey“ auftreten – und wenn man da mal auf Amazon in die Beschreibungen der weiteren Bücher hinein schnuppert, wird schnell klar, dass man in der Serie bisher nur einen kleinen Ausschnitt aus dem ganzen “Expanse-Universum” gesehen hat. Da kommen noch sehr grosse Dinge auf uns zu – und die Erde ist bald nur noch ein Planet unter vielen… als Vorgeschmack ist hier der Trailer für die dritte Staffel:

Natürlich könnten wir die Bücher lesen, aber wir wollen es gerne auch auf dem Bildschirm umgesetzt sehen. Glücklicherweise sind wir damit nicht alleine. Die Produktionsfirma Alcon Entertainment sucht nach einer neuen Heimat für die Serie – allerdings soll Netflix bereits abgelehnt haben. Eine Stellungnahme von Prime Video von Amazon steht offenbar noch aus. Fans der Serie engagieren sich und sammeln mit einer Petition Unterschriften, um The Expanse am Leben zu erhalten. Zudem wird aufgerufen, sich via Twitter an Amazon zu wenden, um sie zu bewegen, der Serie eine Chance zu geben. Es zählt jeder Tweet mit #SaveTheExpanse, und in diesem reddit-Thread findet Ihr noch mehr Möglichkeiten, Eure Meinung und Eure Unterstützung kund zu tun.

Es kann doch nicht sein, dass man Science Fiction-Serien wieder so unterirdischen Produktionen wie Star Trek Discovery überlässt.

