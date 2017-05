Gepostet am 30. Mai 2017 |

Schon länger wollten wir mal wieder etwas basteln – jetzt geht es damit los. In unserem neuen Projekt „Mäcki“ kommt Altes und Neues zusammen. Neu besorgt haben wir uns unter anderem ein Gehäuse und einen Ausgleichsbehälter.

Einen Probeeinbau mit den wichtigsten Komponenten haben wir schon gemacht. Wir wollten gleich zu Beginn sehen, ob alles so passt, wie wir es uns vorstellen oder wo es eventuell Probleme gibt. Hier seht Ihr das Gehäuse:

Die Hardware ist perfekt geeignet, für das was wir nach dem Zusammenbau vorhaben, eine komplette Liste findet Ihr hier gleich anschliessend. Den aquaero wollen wir an der Unterseite des oberen Lüftungsgitters montieren Da die vier Schrauben der Platine leider nicht auf die Struktur des Lochgitters passen, haben eine kleine Metallplatte in Auftrag gegeben. Hier haben wir den aquaero mal probeweise oben platziert.

Hier noch zwei Eindrücke von der AGB/Pumpen-Kombination:

Länger dürfte die Grafikkarte auf keinen Fall sein.

Neben der Berichterstattung hier im Blog in Deutsch und Englisch, haben wir auch auf folgenden Foren jeweils ein Worklog eröffnet:

Forum von pcgh.de

overclockingstation.de

Forum von ocaholic.ch (auf Englisch)

Computer-Hardware (Stand der Dinge vom 26. Mai 2017)

Gehäuse: Fractal Design Define S Window

Mainboard: Gigabyte Z97N-WiFi

Prozessor: Intel i7 4790K

RAM: Kingston HyperX Beast, 2400MHz, 16 GB

Grafikkarte: EVGA GTX 780 Ti SC

Netzteil: Enermax Platimax 1200 W

SSD: Samsung 850 Pro 512 GB (2 Stück)

WaKü-Hardware (Stand der Dinge vom 26. Mai 2017)

CPU-Kühler: Watercool Heatkiller IV Pro Copper-Nickel

GPU-Kühler: Watercool Heatkiller GPU-X GTX 780Ti „Acryl Edition“

Radiator Top: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm

Radiator Front: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm

AGB: Watercool Heatkiller Tube 200 DDC

Pumpe: Laing DDC 12V DDC-1T Plus

Schlauch: Masterkleer 16/10mm

Flüssigkeit: tdb

Steuerung (Lüfter und Pumpe): Aquacomputer aquaero 6 XT

Anschlüsse: Aquatuning Perfect Seal / Winkelstücke 90 Grad drehbar

Durchflussmesser: tbd

Temperatursensor: tbd

Lüfter: tbd