Projekt Mäcki: Einbau WLAN-Karte

6. August 2017

Gestern haben wir uns dem Thema WLAN gewidmet. Für das Mainboard (Gigabyte Z97N-WiFi) hatten wir uns eine zusätzliche WLAN / Bluetooth-Karte mit Adapter für den Mini-PCI-Express Slot besorgt, sowie vier längere Antennenkabel.

So soll die Karte in den Slot gesteckt werden, als Problem haben wir allerdings festgestellt, dass sie nur sehr locker sitzt.

Die einfachste Lösung war, ganz vorsichtig etwas Heissleim am Rand der eingesteckten Karte aufzubringen.

So sitzt sie bombenfest und wird kaum herausfallen oder verrutschen können, auch wenn das Mainboard dann am Schluss im PC-Gehäuse senkrecht ist.

Die vier Löcher auf der Rückseite hatten wir bei der Metallwerkstatt bohren lassen, die auch die Metallplatte für die aquaero-Montage gemacht hatte. Nun konnten wir die Halterungen für die WLAN- und Bluetooth-Antennen anbringen.

Am Schluss haben wir dann noch das Mainboard ins Gehäuse eingebaut und die Antennen angeschlossen. Nach all den Vorbereitungsarbeiten und Wartereien in den letzten Wochen gab das ein gutes Gefühl – endlich geht es mit dem Zusammenbau des Systems vorwärts.

