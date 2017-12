Gepostet am 15. Dezember 2017 |

Das neue Surface Book 2 ist nun auch in der Schweiz erhältlich. Mitte Oktober hatte Microsoft die überarbeitete Version seines Konvertibles vorgestellt, und zwar in zwei verschiedenen Varianten – mit einem 13 Zoll- oder einem 15-Zoll Display. Bei uns im Handel ist (bisher) nur das 13-Zoll-Modell erhältlich, was somit in der Grösse seinem Vorgänger entspricht.



Surface Book 2. Quelle: Microsoft

Microsoft setzt weiterhin auf das bewährte Gehäusedesign und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten vom klassischen Notebook bis hin zum reinen Tablet. Das Touch-Display unterstützt den Surface Stift und auch den Surface Deal, der zusammen mit dem Surface Studio eingeführt wurde.



Surface Book 2. Quelle: Microsoft

Dieses flexible Einsatz-Konzept haben wir auf Basis des ersten Surface Book hier ausführlich in einem Review vorgestellt sowie in unserer Serie zum Thema Mobile Working.

Für das Surface Book 2 hat Microsoft Performance und Rechenleistung verbessert, zum Einsatz kommen die neusten Intel-Prozessoren. Bei den Modellen mit einer dedizierten Grafikkarte wird eine NVIDIA GeForce GTX 1050 verbaut. Angeboten wird das Surface Book 2 in insgesamt vier verschiedenen Konfigurationen.

Die wichtigsten technischen Spezifikationen