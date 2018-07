Gepostet am 11. Juli 2018

Microsoft hat seine Surface-Produktreihe um ein neues Mitglied ergänzt. Das neue Surface Go ist ein Tablet einem 10-Zoll Display und wiegt 522 Gramm. Es ist somit kleiner, leichter und dünner als das bereits bekannte Surface Pro mit einem 12.3-Zoll Bildschirm. Erhältlich ist es in der Schweiz ab dem 27. August 2018.



Surface Go. Quelle: Microsoft

Auch das Surface Go setzt auf das bewährte Display-Seitenverhältnis: von 3:2 (1800×1200, 217 ppi). Laut Microsoft ist das es für den produktiven Einsatz im Beruf wie im Privaten konzipiert. Der Bildschirm lässt sich mit Hilfe des eingebauten Kickstand in den so genannten Studio Modus bringen – einen Winkel bis maximal 165 Grad. Es bietet eine Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden und ist mit einem USB-C Port zusätzlich zum Surface Connect Port ausgestattet. Ein LTE-Modell des Geräts soll später verfügbar sein.



Surface Go. Quelle: Microsoft

In der Ausstattung von Surface Go können die Kunden zwischen zwei Varianten wählen:

4 GB RAM / 64 GB SSD / Intel Pentium Gold-Prozessor 4415Y

8 GB RAM / 128 GB SSD / Intel Pentium Gold-Prozessor 4415Y

An Endkunden wird das Gerät mit Windows 10 Home im S Modus ausgeliefert. Unternehmenskunden erhalten das Gerät mit Windows 10 Pro, welches sich aber auch in den S Modus versetzen lässt.

Darüber hinaus hat Microsoft Zubehör für das neue Device angekündigt, welches separat erhältlich ist. Das Surface Go Type Cover gibt es in Schwarz sowie als Signature Type Cover in den Farben Bordeaux Rot, Kobalt Blau und Platin Grau. Die Surface Mobile Mouse lässt sich via Bluetooth verbinden und kommt in den drei edlen Surface-Farben Bordeaux Rot, Kobalt Blau und Platin Grau. Der aktuelle Surface Pen ist mit Surface Go kompatibel.



Surface Go. Quelle: Microsoft

Laut dem Microsoft Store liegen die Verkaufspreise bei CHF 499.95 (inkl. MwSt. für 64 GB-Variante) und bei CHF 649.95 (inkl. MwSt. für 128 GB-Variante).

Die Kommentarfunktion ist auf Grund der DSGVO geschlossen!