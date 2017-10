Gepostet am 25. Oktober 2017 |

Autor: Archangel

Dass das Gewerbegebiet Lysbüchel in den nächsten Jahren in eine Wohngegend verwandelt werden soll, ist in erster Linie für die lokale Wirtschaft ein Problem, denn in Basel werden immer mehr Gewerbebetriebe aus der Stadt verdrängt.

Für mich bedeutet es aber auch den (weiteren) Verlust einer spannenden Fotolocation, die für mich mehr oder weniger in Gehdistanz erreichbar ist. Ein Blick auf die Karte von 500px verrät, dass es sich beim besagten Gelände zwischen der Schlachthofstrasse und den Bahngeleisen in Richtung Frankreich um einen persönlichen „Hotspot“ handelt.

Für mich sind das Gewerbegebiet und der dort ansässige Schrottplatz auch Orte, die ich gerne mit dem Makro-Objektiv aufsuche. Auch wenn es noch eine Zeitlang gehen mag bis die Bagger auffahren, habe ich hier mit Hilfe unseres 500px-Profils meine besten Aufnahmen vom Lysbüchel-Areal zusammengestellt. Was für manche einfach nur „Schrott“ sein mag, ist für mich eine faszinierende Welt aus Formen, Mustern und Farben.

Alle Aufnahmen sind entstanden mit:

Nikon D610

AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED

AF-S MICRO NIKKOR 60MM f/2.8G ED

Veröffentlicht in Bilder, Canon, DSLR, Fotografie, Hardware, Nikon, Teaser, Themen, Unternehmen