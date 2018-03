Gepostet am 4. März 2018 |

Autor: Archangel

Endlich, endlich ist es vorbei… der wohl längste und gehässigste Abstimmungskampf der Schweizer Geschichte ist geschlagen. Die NoBillag-Initiative, über die ich an dieser Stelle mehrfach geschrieben habe, ist deutlich abgelehnt worden.

Klar bin ich persönlich sehr enttäuscht, ich hätte mir einen anderen Ausgang gewünscht. Eine Diskussion lanciert zu haben, ist halt noch kein gewonnener Abstimmungs-Sonntag. Die Auseinandersetzungen um die Kosten von gebührenfinanzierten Medien werden weiter gehen, genau so wird man weiter über die Inhalte vom „Service Public“ streiten und vielleicht ist ja irgendwann die Zeit reif für einen Systemwechsel. Andere grosse Projekte wie das Frauenstimmrecht haben in der Schweiz auch mehrere Anläufe gebraucht.

Was mir hingegen echt Sorgen bereitet sind neue Pläne der Politik, in Zukunft alle Medien – also auch Print und Online – gezielt staatlich fördern zu können. Ob das dann auch aus dem Gebührentopf geschehen soll, scheint im Moment noch offen zu sein.

Unsere Inhalte publizieren wir nach wie vor ohne Finanzierung durch staatliche Zwangsgebühren, und dazu gehören auch Fotos wie diese, die ich Euch als „Kontrast-Programm“ zur ganzen NoBillag- und SRG-Debatte empfehlen möchte.

