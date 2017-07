Gepostet am 18. Juli 2017 |

Wir Ihr sicher schon gemerkt habt, sind wir von hitzestau Mitten in einer kleinen Sommerpause was unsere Blog-Aktivitäten angeht… diese dauert noch bis 24. Juli 2017, also noch bis kommenden Montag.



Quelle: Shutterstock

Dann sind wir wieder zurück mit neuen Beiträgen. Zur „visuellen Abkühlung“ für die Hitzestage können wir Euch eine kleine Auswahl aus unseren Wasserkühlungsbildern bieten. Die Eiswürfel dazu müsst Ihr allerdings aus dem eigenen Kühlschrank mitbringen…

Veröffentlicht in News, Teaser