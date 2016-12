Gepostet am 27. November 2016 |

Autor: Archangel

Der jährlich stattfindende „digitalEVENT“ zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen rund ums Thema Fotografie in der Schweiz. Und auch im Smartphone-Zeitalter zieht eine Messe mit Vorträgen und Aufstellungen eine Menge Leute an, wie ich feststellen musste. Die Halle im Trafo Baden – früher wurden hier von der BBC und der ABB Transformatoren und Spannungsumwandler produziert – war gestern Samstag gut gefüllt und die Stände der Händler und grössten Hersteller dicht umlagert.

Wo sonst kann man einfach mal Kameras und Objektive in die Hände nehmen, an die man sonst kaum so einfach rankommt? Zu meinen persönlichen Höhepunkten zählte die erste Begegnung mit einer Hasselblad und den ganz grossen Zoom- und Teleobjektiven bei Nikon.

Eine interessante Neuheit gab es für mich am Stand von Leica zu sehen: Mit der „Leica Sofort“ stellt sich der Kamerahersteller den Smartphones und Selfies entgegen und bietet eine analoge Sofortbild-Kamera in poppigen Gehäusefarben an.

Wenn da mal keine Retro-Stimmung aufkommt… :)

Am Stand von Eizo führte ich eine Grundsatzdiskussion zum Thema Kalibrierung von Monitoren – was ist besser, eine Software-Kalibrierung mit Tools von Drittherstellern oder die integrierte Hardware-Kalibrierung der Eizo-Monitore? Ich hoffe, wir können diese Diskussion bald mal anhand eines praktischen Tests selber nachvollziehen…

Abgesehen von den zahlreichen Ständen gab es auch eine Reihe von Vorträgen und Live-Events, wie hier ein Fotoshooting mit einem Model.

Aus den zahlreichen Vorträgen habe ich nur den „Nikon Profitalk“ mit der Schweizer Foodbloggerin Nadia Damasco besucht. Sie erzählte aus ihrem Koch- und Fotoalltag. Für ihre Fotos setzt sie nur auf Tageslicht und benutzt am liebsten Objektive mit Festbrennweite. Arbeiten tut sie – welche Überraschung! – mit einer Nikon-Ausrüstung.

Bevor ich mich dann wieder auf den Heimweg machte, hier noch ein paar Impressionen aus der Trafo Halle:

Draussen vor der Halle macht das „Trafo Baden“ mit einer Tankstelle für Elektrofahrzeuge seinem Namen und seiner Geschichte alle Ehre. Hier seht ihr einen Renault „Zoe“ beim Aufladen:

Nach der Rückkehr nach Basel entstand dann noch dieses Stimmungsbild am Bahnhof.





Alle Bilder in diesem Beitrag wurden mit dem iPhone 7 Plus aufgenommen.

