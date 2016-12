Gepostet am 29. September 2014 |

Nachdem wir Euch im ersten Teil unseres Bericht den HP ProLiant MicroServer Gen8 sozusagen in seiner Grundkonfiguration vorgestellt haben, wollen wir nun zeigen, wie wir das Gerät für den Einsatz bei uns aufgerüstet haben. Die vielseitige Aufrüstbarkeit gehört ja zu den Stärken des MicroServer Gen8.

Unsere Aufrüstung

Ohne Euch die Freude am Aufrüsten zu verderben, wollen wir hier aber vorausschicken, dass unsere hier gezeigten Aufrüstungen bei CPU und Festplatten nicht den Richtlinien von HP entsprechen. Unser Server läuft seit ein paar Monaten in dieser Konfiguration, aber muss sich einfach wie bereits erklärt bewusst sein, dass man das Risiko bei einer solchen Hardwareaufrüstung selber trägt.

RAM

Die Arbeitsspeichermodule sitzen rechts aussen und sind damit für einen Speicherupgrade gut erreichbar. Auf dem Mainboard befinden sich zwei DDR3-Bänke. Wir haben bei unserem Server auf eine Vollbestückung mit 16GB RAM aufgerüstet. Dabei haben wir uns für von HP zertifizierte Module entschieden.

Die genaue Typenbezeichnung lautet:

HP DDR3 8 GB DIMM 240-PIN / 1600 MHz / PC3-12800 – CL11 – 1.5 V – ungepuffert – ECC

Für eine komplette Aufrüstung auf 16 GB spricht auch die Installation von Virtual Machines, da dann der Speicherbedarf grösser wird.

CPU

Im Original-Zustand ist in unserem Server ein Intel Pentium G2020T verbaut. Das ist ein echt guter Prozessor für das Gerät, aktuell ist er der Stärkste, den HP in der MicroServer Gen8-Linie verbaut. Wir haben alle Tests und Probeinstallationen mit ihm gemacht.

Wer wie wir etwas mehr machen will, kann auf den Intel Xeon E3-1220L v2 setzen, der in verschiedenen Punkten ein paar Vorteile mitbringt: Einer der wichtigsten Gründe, warum wir uns für diesen Prozessor entschieden haben ist, dass er im Gegensatz zum Pentium G2020T mit einem TDP-Wert von 35 Watt es auf „nur“ 17 Watt bringt. Damit ist er geradezu prädestiniert für den Einsatz im kompakten Gehäuse des MicroServer Gen8 mit passiver CPU-Kühlung. Dafür ist von dieser Stelle ein Kompliment an die Ingenieursleistung von Intel fällig :)

Mit dem neuen CPU bleiben wir bezüglich Wärmeentwicklung auf jeden Fall unter den Spezifikationen von HP. Bei einem Prozessor mit noch mehr Abwärme wären wir das Risiko eingegangen, dass die Kühlung nicht mehr ausgereicht hätte und der CPU mit Throttling angefangen hätte oder das System instabil geworden wäre.

Abgesehen vom TDP-Wert gibt es noch ein paar weitere Unterschiede zwischen den beiden Porzessoren: Rein leistungstechnisch liegen sie nicht so weit auseinander. Der Xeon E3 verfügt über 4 statt nur 2 Threads und eine höhere Speicherbandbreite . Mit 2.3 GHz hat er zwar eine etwas niedrigere Taktfrequenz, aber er verfügt über einen Turboboost bis auf 3.5 GHz. Zudem verfügt er über mehr Extensions, was für uns neben der niedrigen TDP einer der Hauptgründe war, ihn einzusetzen, da wir im Bereich Virtualisierung auch mehr ausprobieren möchten. Zu den Erweiterungen gehören unter anderem die Hyper-Threading-Technik oder VT-d von Intel. Wer die beiden Prozessoren im Detail miteinander vergleichen will, findet hier die entsprechenden Links zu den technischen Spezifikationen auf ark.intel.com:

Intel Pentium G2020T (Original-CPU)

Intel Xeon E3-1220L v2 (unsere Aufrüstung)

Das Wechseln des Prozessors ist wirklich sehr einfach: Er ist gesockelt und das Mainboard kann man einfach und ohne Werkzeug nach hinten auf einem Schlitten herausziehen. Bilder dazu findet Ihr im ersten Teil unseres Berichts.

Andere mögliche CPU findet Ihr im Thread auf dem hardwareluxx-Forum. Diese liegen allerdings bei einem TDP-Wert von 60 Watt oder mehr, was aus unserer Sicht zu viel wäre für den MicroServer Gen8. Ein kurzer Peak mit einer höheren Temperatur wäre sicher in Ordnung, aber bei längerer Volllast könnte es zu Problemen kommen.

Hier noch ein „Abschiedsfoto“ von Original-CPU, dem Intel Pentium G2020T:

SSD / HDD

Im Lieferumfang des HP ProLiant MicroServer Gen8 sind keine Festplatten enthalten, nur die vier Halterungen für die 5,25 Zoll-Einschübe sind dabei. Während unserer Testphase haben wir mit einer 500 GB-HDD gearbeitet, die dabei einen Crash erlitten hat. Das war für uns aber nicht weiter schlimm, da wir für die endgültige Inbetriebnahme sowieso andere Festplatten vorgesehen hatten. Wir haben uns für folgende Kombination entschieden:

2x 512 GB SSD (Samsung 840 Pro): RAID 0, am SATA III

2x 3 TB HDD (Seagate NAS): RAID 1, am SATA II

Der Einbau der SSD entpuppte sich als wahre Odyssee… Aber schauen wir uns zuerst die Festplattenhalterungen von HP an, die eine Schwachstelle des ganzen Servers sind. Die Handhabung ist schon beim Einschrauben einer normalen 3,5 Zoll Festplatte sehr fummelig.

Der Einbau kleinerer Festplatten im 2,5-Zoll Format ist von HP offiziell für dieses Gerät nicht vorgesehen, wobei die Probleme dieselben wären wie bei unseren SSD. Um diese überhaupt einbauen zu können, mussten wir auf Zubehör von Drittherstellern zurückgreifen. Das Schwierige war einen Adapter zu finden, der die Anschlüsse der SSD an genau dieselbe Position bringt, wie bei den 3,5 Zoll Festplatten. Sonst kann man die SSD nicht korrekt einschieben.

Als erstes haben wir es mit einem 3,5 Zoll-Adapter probiert, der im Lieferumfang der Samsung SSD mit dabei war. Er bringt die SSD nicht in die richtige Position. Die Anschlüsse der SSD sind in der Mitte. Links wäre korrekt, wie man bei der darunterliegenden HDD erkennen kann.

Auch der Adapter von Mushkin, der unter verschiedenen Markennamen vertrieben wird, hat dasselbe Problem. Bei ihm kommt noch dazu, dass nur zwei der vier Schrauben in die Festplattenhalterungen von HP passen, wie man auf dem rechten Bild erkennt.

Beide Adapter eignen sich für den Einbau in einem PC-Gehäuse wenn die SSD via SATA-Kabel am Mainboard angeschlossen wird. Für die Verwendung mit Festplattenhalterungen und den Einschub in eine Backplate wie man sie bei Servern oder NAS-Laufwerken findet, sind sie nicht geeignet.

Nach einer umfangreichen Netzrecherche sind wir auf diese Adapter von Kingston (SNA-DC2/35) gestossen.

Diese bilden von aussen sozusagen eine 3,5 Zoll HDD nach und verfügen über eine interne Brücke, welche die Anschlüsse der SSD an die richtige Stelle nach aussen bringt. Anfänglich waren wir etwas skeptisch, ob dies ohne Störung funktionieren würde. Aber bis jetzt laufen die SSD bei uns im Server einwandfrei.

Die SSD wird von vorne eingeschoben und durch eine Schliessfeder in Position gehalten.

Einen kleinen äusserlichen Unterschied zu einer echten HDD gibt es allerdings doch: Die vorderen Schraubenlöcher sind nicht so tief, wie bei einer HDD, weil dort die Scharniere für die Klappe sitzen. So liessen sich die von HP mitgelieferten Schrauben für Festplattenhalterungen nicht weit genug versenken. Im Gegenteil, der Metallrahmen der Kingston-Adapter hat angefangen, sich nach aussen zu verbiegen, was beinahe die HP-Halterung beschädigt hätte.

So langsam zog sich das wie Kaugummi hin… der Einbau der SSD erschien immer mühsamer zu werden, da bei jedem Versuch irgendetwas nicht passte. Jetzt waren die Anschlüsse zwar endlich an der richtigen Stelle, nur die Schraubentiefe passte nicht. Eine Option wäre noch gewesen, bei einem Metaller sich passende Halterungen anfertigen zu lassen, aber soweit wollten wir nun auch nicht gehen. Schlussendlich haben wir es nach der „MacGyver-Methode“ gemacht – etwas improvisiert, was sich aber bis heute als problemlos bewährt hat. Wir haben die Innenseite der Festplattenhalterungen mit dünnem doppelseitigen Teppichklebeband versehen und so die Adapter befestigt.







Dann liessen sich die Adapter ganz einfach die Festplattenschächte einschieben – uff, endlich drin :)

Erlebniswelt Server

Um ein Serverbetriebssystem – sei es Windows Server oder eine Linux-Distribution – braucht es im Normalfall keine spezielle Hardware. Ein Desktop-Rechner wie er bei vielen unterm Schreibtisch als Arbeitsgerät steht, kann den Job auch übernehmen. Also warum als Privathaushalt oder kleines KMU in Serverhardware investieren?

Serverhardware muss andere Anforderungen als ein Desktop-Rechner erfüllen: Dies sieht man sehr gut man HP ProLiant MicroServer Gen8. Die Hardware ist auf einen 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und Energieeffizienz aus. Die einzelnen Komponenten sind aufeinander abgestimmt um Treiberkonflikte untereinander zu vermeiden.

Zudem bietet HP ein ganzes Paket an Service- und Supportleistungen. Dies reicht von der Bereitstellung von Treibern, dem Support der gesamten Hardware bis hin zur externen Überwachung der „Server-Gesundheit“, welche dank der zahlreichen Sensoren möglich ist. Gerade als Unternehmenskunde ist es wichtig, dass Treiber für alle Komponenten verfügbar sind und gepflegt werden (Treibersicherheit) und dass man dank zertifizierter Hardware die Gewissheit hat, dass bei einer Aufrüstung alle Komponenten reibungslos zusammenspielen.

Zwei Features des HP-Servers werden wir in diesem Zusammenhang in je einem separaten Post im Detail vorstellen: Die iLO-Schnittstelle von HP stellt einen Zugriff via Netzwerk her, der sich am ehesten mit einer Fernwartung vergleichen lässt. Via die Konsole der iLO-Schnittstelle lässt sich der gesamte Server von einem Admin von seinem Rechner an seinem Arbeitsplatz aus bedienen und zwar von der BIOS-Ebene bis hin zur Installation und Betrieb des Betriebssystems. Zur Konfiguration und Wartung des Geräts sowie der Installation von Treibern bietet der Server eine Art servereigenes Betriebssystem: Dieses nennt sich HP Intelligent Provisioning und ist auf dem Gerät selbst installiert.

Fazit

Der HP ProLiant MicroServer Gen8 ist ein kleines Kraftpaket. Er ist klein, kompakt und robust gebaut. Man kann ihn sehr gut aufrüsten, was in auch für Technik-Enthusiasten interessant macht. Auch im Bereich Sicherheit hat er mit Vorhängeschloss und verriegelbarer Fronklappe einiges zu bieten. Zudem gibt es rund um den MicroServer Gen8 eine aktive Online-Community.

Ausblick

Für uns als hitzestau ergibt sich mit dem Server ein neues Themenspektrum, dass wir in weiteren Berichten aufgreifen wollen: Dazu gehören unter anderem die Installation von Windows Server 2012 R2, das Thema Security, sowie das Arbeiten mit der iLO-Schnittstelle und dem HP Intelligent Provisioning. Zudem erklären wir, warum wir uns für die Kombination aus SSD und HDD entschieden haben und wie wir unseren Server eingerichtet haben. Auch unsere Back-Up Strategie im Zusammenspiel mit unserem NAS (Synology DS14) wird ein Thema sein.