Gepostet am 5. März 2018 |

Heute vor sechs Jahren – also am 5. März 2012 – haben wir hier unseren allerersten Beitrag veröffentlich. Wir haben damals diesen Blog begonnen, weil wir ein bestehendes PC-System auf Wasserkühlung umbauen und dazu alle Arbeitsschritte ausführlich dokumentieren wollten. Das war für uns ein grosser Schritt in ein völlig neues Themengebiet.



Quelle: Shutterstock

So haben wir im Frühjahr 2012 unseren ersten Ausgleichsbehälter in einem PC-Gehäuse eingebaut:

Seitdem hat sich unser Blog ständig weiterentwickelt und verändert, 794 Beiträge haben wir unterdessen veröffentlicht und uns mit einer Vielzahl von Themen beschäftigt, Kontakte geknüpft und Bekanntschaften geschlossen – online wie offline. Unseren Leserinnen und Lesern und allen Unternehmen, die uns in der einen oder anderen Form unterstützt oder Review-Geräte zur Verfügung gestellt haben, möchten wir heute ganz herzlich Dankeschön sagen.

Den diesjährigen Geburtstag nehmen wir aber auch zum Anlass um den nächsten grossen Schritt bekanntzugeben: Wir arbeiten an einem komplett neuen Online-Auftritt: es wird ein neues Logo, ein neues Webseiten-Layout und auch ein neues Content Management System geben. Ein genaues Startdatum wollen wir noch nicht verkünden, aber wir freuen uns jetzt schon auf die neue Seite – und auch Ihr als Leserinnen und Leser könnt echt gespannt sein.

Wie alles genau aussehen wird, wollen wir heute aber noch nicht verraten – schaut einfach wieder vorbei!

Veröffentlicht in News, Teaser