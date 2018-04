Gepostet am 10. April 2018 |

Apple hat gestern das iPhone 8 und iPhone 8 Plus als (PRODUCT)RED Special Edition angekündigt. Beide Gerät präsentieren sich in einem roten Finish. Die Rückseite aus Glas sowie der Gehäuserahmen sind in rot gehalten, die Frontseite ist schwarz.



Für das iPhone X hat Apple zudem eine neue (PRODUCT)RED Lederhülle vorgestellt.



Ein Teil des Erlöses aller (PRODUCT)RED-Käufe geht direkt an den Global Fund gegen HIV/AIDS und ermöglicht Test-, Beratungs-, Behandlungs- und Präventionsprogramme mit einem besonderen Fokus auf die Eliminierung der Übertragung des Virus von Müttern auf ihre Babys. Die Partnerschaft mit Apple besteht seit dem Jahre 2006.

Unsere eigenen Erfahrungen mit dem iPhone 8 Plus und dem iPhone X haben wir in ausführlichen Reviews zusammengefasst.

Die beiden (PRODUCT)RED Special Edition iPhone’s sind ab heute beginnend ab CHF 836.65 in Modellen mit 64GB und 256GB im Online-Store sowie in den Apple Stores und bei autorisierten Apple Händlern und ausgewählten Mobilfunkanbietern erhältlich. (Vorbestellung ab Dienstag, 10. April 2018, Auslieferung ab 13. April 2018). Das neue (PRODUCT)RED iPhone X Leder Folio ist ebenfalls ab heute für CHF 108.70 verfügbar.

