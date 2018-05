Gepostet am 3. Mai 2018 |

Am 25. Mai 2018 bringt Samsung das Galaxy A6 und das A6+ in die Schweiz. Erhältlich wird das Smartphone in den Farben Black und Lavender sein, das A6 gibt es zusätzlich noch in Gold.



Samsung Galaxy A6 in Black. Quelle: Samsung

Samsung positioniert die beiden Modelle laut Medienmitteilung als “Mittelklasse-Smartphones”. Preislich liegen sie bei CHF 339.00 (A6, UVP) und CHF 399.00 (A6+, UVP). Beide Geräte sind in einem eleganten Metall-Design gehalten, die Super-AMOLED-Displays weisen eine Diagonale von 5,6 Zoll (A6) beziehungsweise 6 Zoll (A6+) auf. Die anderen technischen Spezifikationen sind wie folgt:



Samsung Galaxy A6 in Black, Rückseite. Quelle: Samsung



Samsung Galaxy A6 in Lavender. Quelle: Samsung

Wert legt Samsung vor allem auf die Front- oder Selfie-Kamera, die mit mehr Pixeln ausgestattet ist als üblich. Beim Galaxy A6 sind es 16 MP, beim A6+ sogar 24 MP. Zudem sind beide Geräte Dual-SIM tauglich.

Veröffentlicht in Android, Betriebssysteme, Gadgets, Hardware, Mobile, News, Samsung, Smartphone, Software, Teaser, Themen, Unternehmen